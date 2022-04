Dois polícias agredidos com violência por grupo em Gondomar

Dois polícias foram agredidos em Gondomar perto das 20h00 da noite neste sábado, na rua da Cal, em Fânzeres, por um grupo de indivíduos.A situação ocorreu quando um carro patrulha da PSP de Gondomar abordou o condutor de um motociclo que teria cometido uma infração, resultando assim numa atitude agressiva por parte deste.Ao que tudo indica o condutor chamou alguns familiares ao local, cercando os agentes da PSP, agredindo-os com violência.Três dos agressores foram já identificados pelos agentes das autoridades, depois de fugirem para uma rua na mesma localidade.Os agentes da PSP foram levados para o Hospital de São João, no Porto, e tiveram alta entre as 00h00 e a 01h00 da madrugada deste domingo.