Dois portugueses incorrem em penas até 25 anos de prisão, por terem agredido com pontapés de Karaté, um homem que acabou por morrer no hospital.O crime ocorreu na província das Astúrias, Espanha, em julho. Julio Fernandez, a vítima, foi espancado com brutalidade.Os portugueses fugiram, mas viriam a ser presos já este mês. A vítima esteve em coma e morreu no fim de semana passado.Em causa poderá estar um crime de homicídio qualificado.