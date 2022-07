Apenas horas depois de ter entrado em funcionamento, a unidade móvel da PSP do Porto avariou. Uma falha elétrica esteve na origem do imprevisto.A avaria aconteceu ao final da noite de quinta-feira e a viatura foi rebocada. Ainda durante a madrugada desta sexta-feira, a PSP recorreu a uma carrinha estacionada na Unidade Especial de Polícia do Porto para a substituição.Também esta avariou e, segundo fonte oficial da PSP disse ao, "voltou a ser substituída, o que fez com que o planeamento fosse cumprido."