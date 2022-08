Dois predadores atacam meninas de 7 e 13 anos

A Polícia Judiciária deteve dois homens por crimes sexuais contra menores na Guarda e em Lisboa. No primeiro caso, o suspeito é um jovem de 18 anos preso pela “prática reiterada, desde há aproximadamente três meses, do crime de abuso sexual de uma menor, atualmente com 13 anos, cometido num contexto de coabitação em condições análogas às dos cônjuges”.









Em Lisboa, o suspeito detido é um estrangeiro de 33 anos que está indiciado por oito crimes de abuso sexual de crianças, cometidos contra a filha de 7 anos. A família reside em Portugal há apenas um ano. Presentes a tribunal, ambos ficaram em prisão preventiva.