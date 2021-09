Uma disputa entre gangs pelo controlo do comércio – mas também de atividades ilegais – na zona da Mouraria e Martim Moniz, em Lisboa, levou esta terça-feira a Polícia Judiciária a deter dois homens envolvidos numa tentativa de homicídio em janeiro de 2020.Na altura, uma rixa que envolveu cerca de 40 pessoas na rua do Terreirinho, terminou com um homem baleado numa perna e outros três feridos à facada, mas houve outros episódios de violência nos meses seguintes.