Pelo menos dois procuradores do Tribunal da Amadora estão infetados com Covid-19, de acordo com despacho enviado esta quarta-feira. Casos positivos levaram a que outros trabalhadores, entre eles juízes, estejam agora em isolamento uma vez que tiveram em contacto direto com os infetados.Estão a ser feitas as diligências necessárias e a serem testados os trabalhadores do Tribunal da Amadora.Devido a esta situação, vão agora ser adotadas medidas específicas, tendo sido suspensas várias diligências.