Dois reclusos diagnosticados com tuberculose em Castelo Branco

Serviços Prisionais da cadeia de Paços de Ferreira confirmam a suspeita de outro caso.

Dois reclusos da cadeia de Castelo Branco foram diagnosticados com tuberculose e transferidos para o Hospital Prisão de Caxias.



Os presos em causa são do regime aberto, já com direito a precárias.



Na cadeia de Paços de Ferreira, os Serviços Prisionais confirmam a suspeita de outro caso.