Dois restaurantes e um café assaltados de madrugada em Santa Maria da Feira

Em Lourosa, o dono do café surpreendeu o ladrão e tentou travá-lo, mas este escapou-se.

Dois restaurantes e um café do concelho de Santa Maria da Feira foram assaltados na madrugada desta sexta-feira.



Um dos ataques aconteceu numa pastelaria da freguesia de Lourosa, por volta das 6h30. O dono, que mora nas imediações do estabelecimento, apercebeu-se do intruso quando o alarme disparou e dirigiu-se ao estabelecimento.



Ao que CM apurou, dirigou-se então ao ladrão, que já estava com a gaveta da caixa registadora na mão. O dono ainda atingiu o assaltante com um ferro, mas este conseguiu escapar-se. Fugiu por uma janela que tinha partido para entrar e depois seguiu de carro, mas não conseguiu levar qualquer valor.



Pouco antes, dois restaurantes vizinhos entre si foram atacados por um grupo, no centro da cidade de Santa Maria da Feira. Os ladrões terão conseguido levar uma máquina de tabaco e cerca de 100 euros em dinheiro de um dos estabelecimentos.



As autoridades suspeitam que estes dois assaltos terão sido protagonizados pelo mesmo grupo que fez assaltos semelhantes em Aveiro, na semana passada.