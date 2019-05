Dois sem-abrigo apontados como possíveis vítimas de incêndio em Queluz

A dona do prédio devoluto de Queluz, Sintra, onde quinta-feira à noite morreram carbonizados dois homens, que não estão identificados mas se suspeita serem sem-abrigo que ali pernoitavam, já tinha chamado a PSP segunda-feira.Apanhou pelo menos um homem a dormir no edifício em obras e a PSP retirou-o. A proprietária não quis apresentar queixa.Não se sabe ainda se esse homem é uma das duas vítimas mortais. O alerta foi às 22h25. Suspeita-se que são dois homens muito vistos na zona e que se desentendiam frequentemente por causa do álcool. A PJ investiga as causas do fogo.