Dois sismos de magnitude acima de 3 na escala de Richter sentidos na ilha do Faial

Dois sismos, um com magnitude 3,2 e outro com 3,3 na escala de Richter, e epicentro a 32 e 29 quilómetros a oeste do Capelo, respetivamente, foram esta quinta-feira sentidos na ilha do Faial, revelaram as autoridades.Segundo uma nota do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), os sismos ocorreram às 13h38 locais (menos uma hora do que em Portugal continental) e 17h43 - o primeiro com a magnitude 3,2 e o segundo com a magnitude 3,3.Ambos os sismos foram sentido com intensidade máxima III na Escala de Mercalli Modificada na Feteira, no concelho da Horta.