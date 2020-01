Dois técnicos do INEM falharam no socorro a Carlos Amaral Dias

Quase um mês e meio após a morte do psicanalista Carlos Amaral Dias, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) assume que houve falhas no socorro.Na conclusão ao inquérito aberto à assistência do também professor universitário, de 73 anos, o INEM instaurou processos disciplinares a dois trabalhadores.Foram ainda aplicadas duas contraordenações à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Beato e Penha de França por desrespeito das normas do transporte de doentes.Carlos Amaral Dias morreu numa ambulância, no dia 9 de dezembro, depois de esperar duas horas desde o momento em que ligou para o INEM por se estar a sentir mal.A situação causou revolta nos familiares, incluindo a filha, a psicóloga Joana Amaral Dias, que avançou com uma queixa contra o INEM.O instituto referiu esta sexta-feira que foram "apuradas situações anómalas durante a assistência ao doente" e que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes esteve, "durante cerca de uma hora", sem receber a ocorrência. As conclusões deste relatório foram enviadas para o Ministério Público.