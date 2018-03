Dois terços dos portugueses dizem que forças de segurança estão mal preparadas

Apesar de considerarem que são reduzidas as hipóteses de acontecer um atentado terrorista em solo nacional, os portugueses consideram que as forças de segurança estão mal preparadas para prevenir um ataque desse género. Este retracto resulta da sondagem realizada pela Aximage para o Negócios e o Correio da Manhã, segundo a qual na opinião de 65,1% dos inquiridos as forças de segurança portugueses não estão preparadas para prevenir um ataque terrorista.





Por sua vez, os restantes 34,9% dos entrevistados pela Aximage consideram que as forças securitárias estão preparadas para evitar a concretização de um atentado terrorista.





Este estudo de opinião questionou ainda sobre as hipóteses de ocorrer um ataque terrorista em Portugal em 2018. Para 68,4% dos inquiridos a probabilidade de um atentado é "pequena". O receio sobre a possibilidade de ocorrer um ataque terrorista tem vindo a descer. Em Dezembro último, por exemplo, apenas 58,8% dos entrevistados consideravam ser "pequena" a possibilidade de um atentado em solo português.





23,8% dos inquiridos consideram ser "média" a probabilidade e 6,3% acreditam que há uma "grande" possibilidade de ainda em 2018 Portugal ser alvo de um atentado terrorista.