Dois trabalhadores feridos em Paredes ao caírem de uma altura de cinco metros

Vítimas estavam a tentar apagar foco de incêndio nas instalações de uma fábrica.

19:51

Dois trabalhadores de uma fábrica em Paredes ficaram esta sexta-feira feridos ao caírem de uma altura de cinco metros, quando tentavam apagar um foco de incêndio nas instalações da unidade, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



Segundo o comandante dos Bombeiros de Baltar, Delfim Cruz, os dois homens terão caído do cimo de um silo que estava a arder, numa unidade fabril de fabrico de mobiliário, na localidade de Vandoma.



Às 19h40, os bombeiros de Baltar encontravam-se ainda no local do acidente a socorrer as vítimas, adiantando à Lusa que um dos feridos, politraumatizado, é considerado grave.



A ocorrência foi registada às 18h15.



O incêndio que lavrava na fábrica foi, entretanto, extinto pelos bombeiros de Baltar, que deslocaram para o local 20 operacionais apoiados por sete viaturas.