Dois turistas italianos resgatados na praia da Ursa em Sintra

Alerta foi dado às 17h46. No local esteve a equipa dos Bombeiros, a Polícia Marítima e a Força Aérea.

Por João Tavares | 20:00

Um homem e uma mulher foram resgatados esta tarde de segunda-feira na praia da Ursa, junto ao cabo da Roca, no concelho de Sintra.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, os feridos são dois turistas italianos, uma mulher, que terá sido encontrada pelas autoridades em situação de pré-afogamento, e o homem que já se encontrava em paragem cardiorespiratória. Foi accionado um helicóptero da Força Aérea para resgatar as vítimas do local.



O alerta foi dado às 17h46. No local esteve a equipa dos Bombeiros, a Polícia Marítima e a Força Aérea. A operação de salvamento terminou por volta das 20h00.