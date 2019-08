Dominado fogo em Vialonga

Um incêndio que deflagrou numa zona florestal na sexta-feira à tarde em Vialonga, Vila Franca de Xira, foi dominado e encontra-se em fase de resolução, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.De acordo com a mesma fonte, o incêndio foi dominado às 01h26, estando ainda no local 69 veículos e 221 operacionais, entre elementos dos bombeiros de Lisboa, Guarda Nacional Republicana, INEM e Proteção Civil.O incêndio lavrava desde as 18h36 e chegou a ter uma frente ativa com cerca de 100 metros, numa zona de difícil acesso, tendo sido utilizada uma máquina de arrasto para que os operacionais pudessem chegar ao local.Segundo o CDOS de Lisboa em nenhum momento houve povoações em risco.