O incêndio que deflagrou no sábado no concelho do Sabugal, no distrito da Guarda, foi dado este domingo como dominado às 00h15, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS)."O fogo está em resolução, mas mantém no terreno 172 operacionais, apoiados por 53 viaturas", indicou fonte do CDOS da Guarda.O incêndio, que chegou a ter duas frentes ativas, deflagrou pelas 17h50 de sábado na freguesia de Sortelha, concelho do Sabugal, distrito da Guarda.