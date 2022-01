Dominado o fogo florestal que levou cerca de 250 bombeiros a Vale de Cambra

Ficou dominado às 23h15 de sexta-feira o incêndio que lavrava desde as 12h35 no município de Vale de Cambra, e chegou a mobilizar cerca de 250 operacionais, revelou hoje o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

Em causa está o fogo que deflagrou numa zona florestal da aldeia da Paraduça, na freguesia de Arões, e que o longo da tarde foi ganhando dimensão, chegando a motivar o trabalho de 213 bombeiros e agentes de Proteção Civil, apoiados por 70 viaturas e três aviões -- entre corporações não só do distrito de Aveiro, mas também dos de Viseu e Coimbra.

O único povoado sob ameaça de risco devido à proximidade do incêndio foi a aldeia da Felgueira, mas Vítor Machado, coordenador das operações enquanto comandante dos Bombeiros Voluntários de Vale de Cambra, disse à Lusa ao início da noite que o controlo do fogo no perímetro do povoado foi prioritário e bem-sucedido.

Quando, às 23h15, o incêndio foi dado como dominado, ainda se encontravam no local 218 operacionais, apoiados por 66 viaturas. "As operações de rescaldo ainda vão ser demoradas", justificou fonte do CDOS de Aveiro.