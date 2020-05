Domingo com temperaturas de verão enche praias do litoral alentejano

Foram milhares as pessoas que este domingo, com uma temperatura a rondar os 25 graus, encheram as praias do litoral alentejano, mas sempre com respeito pela "distância" entre pessoas e entre chapéus de sol.

Na praia de São Torpes, que esteve completamente cheia de banhistas, Nuno Santos, indicou ao CM que o número de banhistas "é nesta altura semelhante a anos anteriores", e considera que "o espaço entre chapéus e entre os banhistas está adequado à fase em que estamos a viver", com a pandemia da covid-19.

Na praia da Vieirinha e Grande de Porto Covo, o CM encontrou várias famílias e grupos de amigos que aproveitaram o domingo para apanhar banhos de sol e de mar, alguns deles vindo de Lisboa.

Alexandra Pimenta, esteve com a família na praia da Vieirinha, onde afirmou ao CM que "viemos de Lisboa aqui para o Alentejo para encontrar alguma tranquilidade, depois de dois meses sem sair de casa e em tele-trabalho".

A banhista que estava a dar um passeio pela beira de água, lembrou que "nesta região existem longos areais, existe muito espaço disponível", mas mesmo assim tem cuidados acrescidos ao chegar ao areal, como "verificar o espaço entre chapéus, procurar praias menos frequentadas e estar só com a família".

António Ramos, frequenta a praia Grande de Porto Covo há mais de 20 anos, e não tem duvida que "esta é uma zona segura, vamos esperar que não venha para cá muita gente de fora porque pode estragar tudo. Nunca sabemos quem está à nossa volta, mas penso que ainda é seguro, porque as pessoas afastam-se umas das outras".

As atividades desportivas como raquetes, futebol ou voleibol não estão permitidas, mas, talvez por desconhecimento, havia alguns grupos a praticá-las à beira da água.

A época balnear só se inicia em 6 junho, mas o bom tempo fez com que muitas pessoas saíssem este domingo de casa para aproveitar a praia que, no caso do litoral alentejano, contou com o patrulhamento da GNR e da Policia Marítima.

A região do litoral Alentejano conta este domingo com 48 casos confirmados de Covid-19, destes 37 já estão recuperados.

No Hospital do Litoral Alentejano há três doentes internados, mas nenhum na Unidade de Cuidados Intensivos.