Dona de canil com cães desnutridos em Gouveia foi detida

A proprietária de um canil localizado em S. Paio, em Gouveia, foi esta quarta-feira detida pelo crime de maus-tratos a animais de companhia e presente a um juiz. A suspeita, de 38 anos, gere uma associação sem fins lucrativos que recebe donativos mas os animais que acolhia neste canil estavam desnutridos e em más condições de higiene.





Segundo o que oapurou, o canil, devidamente legalizado pelas autoridades competentes, já estava há algum tempo sinalizado como local onde os cães não eram convenientemente tratados. A situação agravou-se nos últimas semanas e no sábado passado um dos animais de grande porte fugiu do espaço e mordeu uma mulher residente na localidade. A GNR foi chamada e como já tinha levantado alguns autos por várias irregularidades recolheu provas de que os animais se encontravam em más condições. Esta quarta-feira, munida de um mandado, a GNR realizou uma busca ao espaço, onde encontrou 23 cães nitidamente malnutridos, com falta de cuidados veterinários e sem condições higienossanitárias, havendo espaços cobertos com dejetos. Um cão já estava morto. Os animais eram detentores de identificação eletrónica e foram retirados do espaço pela GNR, autoridades sanitárias e funcionários da Câmara de Manteigas, e transportados para canis da Guarda.