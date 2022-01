Dona de lar ilegal em Torres Novas onde morreram duas idosas reclama inocência

A proprietária de um lar ilegal que está na cadeia por ter deixado morrer à fome e sem cuidados médicos duas idosas, em Riachos, Torres Novas, diz que se “considera inocente” e garante que o vai provar “em sede própria”, ou seja, no julgamento com início a 2 de fevereiro, no Tribunal de Santarém.Num email enviado pelo seu advogado, Manuel Fona Vieira, à redação do CM, Ana Paula Alves garante que “nunca, em qualquer circunstância, tratou ou maltratou de forma intencional os idosos”, que “sempre foram bem cuidados, com zelo, dignidade e respeitando todas as necessidades de saúde, higiene e de alimentação”, que “sempre foi cuidada e em proporção adequada às necessidades dos utentes”.