Dona de loja assaltada: "Apontou arma e roubou dinheiro"

"Ninguém se mexe. Quero o dinheiro". Foi com esta ameaça que o assaltante, de pistola em punho e boné na cabeça, exigiu dinheiro da caixa à dona de uma loja de artigos diversos, na Póvoa de Santo Adrião, Odivelas. Quatro clientes também foram ameaçados e aterrorizados. O ladrão roubou 150€ e fugiu. O crime foi a 16 de julho, mas quatro meses depois o homem continua a monte.e ativeram agora acesso em exclusivo às imagens de videovigilância da loja, que captaram todos os minutos de terror. "Ele veio direito a mim, apontou-me a arma e disse: ‘Ninguém se mexe. quero o dinheiro’. Mostrei-lhe a caixa, disse-lhe para tirar tudo, mas ele queria mais. Por isso ainda puxou a máquina para o chão", recordou esta quarta-feira aoAna, a proprietária de 58 anos."Uma cliente estava muito nervosa e começou a chorar de medo. Ele ameaçou-a para estar quieta, mas ela fugiu. Ele ainda apontou a arma mas não a seguiu", relembrou. A fuga da vítima fez com que o ladrão saísse segundos depois com 150 euros. A PSP foi chamada e a PJ investiga.