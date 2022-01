Dono da Feira dos Tecidos com pena agravada por fraude fiscal

O dono da Feira dos Tecidos foi condenado, em 2017, a cinco anos de prisão por fraude fiscal qualificada. A Relação do Porto revogou agora a decisão e condenou Serafim Martins pelo crime de associação criminosa, do qual fora ilibado, fixando a pena em sete anos e meio de cadeia.As penas dos restantes três arguidos também foram agravadas, mantendo-se suspensas. Os quatro terão de pagar os 6,8 milhões de euros obtidos pelo esquema de simulação de aquisições e vendas, em Portugal e na Europa, sacando ilegalmente as deduções de IVA.