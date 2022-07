Mário Ferreira arrisca perder os apoios públicos, se for condenado no âmbito do processo-crime do Ministério Público (MP) em que é arguido por suspeita de fraude fiscal e branqueamento de capitais. O Banco Português de Fomento (BPF), que aprovou um financiamento de 40 milhões de euros a uma sociedade do grupo do empresário, admite que, no caso de uma eventual condenação de Mário Ferreira, poderá pôr fim ao contrato.









