Dono de abrigo para cães e gatos sem licenças notificado pela Câmara de Loulé para demolir espaço

A associação Animal Rescue Algarve (ARA), cujo fundador Sid Richardson construiu um abrigo para animais sem licenças e foi notificado pela Câmara de Loulé para demolir o espaço, já enviou uma contestação à autarquia em que garante haver interesse público pelo serviço que o canil está a prestar e pede para o equipamento ser integrado no Plano Diretor Municipal (PDM).Segundo oapurou, o pedido de impugnação da decisão camarária foi entregue no Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Loulé há cerca de uma semana.A Câmara de Loulé tem agora 90 dias para responder sendo que, se a decisão para a demolição se mantiver, a ARA vai avançar mesmo com um processo autónomo. O responsável pelo abrigo para animais mantém-se, no entanto, aberto a tentar arranjar uma solução em conjunto com a autarquia.Face à adesão que uma petição online criada anonimamente para apoiar este caso estava a ter, a ARA decidiu avançar com uma outra petição, desta vez oficial, na qual quem assina tem de disponibilizar um meio de identificação de forma a credibilizar o documento.A ‘Petição Pública para que a Câmara Municipal de Loulé suspenda a ordem de demolição do canil da ARA - Animal Rescue Algarve’ já conta com mais de cinco mil assinaturas. A anterior já tem mais de 10 mil.Sid Richardson já investiu mais de um milhão de euros para a construção do abrigo para animais, onde estão acolhidos cerca de 140 cães e gatos.O empresário de restauração britânico decidiu avançar com a construção deste abrigo depois de ter esbarrado com a burocracia, quando tentava abrir um espaço idêntico de forma legal.