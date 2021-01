Dono de café abre traseiras do estabelecimento e vende cafés a 12 clientes sem máscara em Espinho

O proprietário de um café, em Espinho, e 12 clientes, foram notificados, ao final da tarde de sexta-feira, em Espinho, pela PSP, por estarem no interior do estabelecimento, todos sem máscara, contrariando as normas do estado de emergência.Os homens foram surpreendidos pela equipa da investigação criminal.O estabelecimento, em Anta, tinha a porta principal fechada mas os clientes entraram pelas traseira.O proprietário foi notificado pelo crime de desobediência. Os doze clientes foram alvo de autos de notícia por contra-ordenação por pela falta de máscara.Serão sujeitos a uma coima mínima de 200 euros.A PSP de Espinho tem em marcha, durante este sábado, várias ações de fiscalização em todo o concelho.