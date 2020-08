Dono de café na Trofa morre em despiste de mota

Um homem de 43 anos morreu, na madrugada de ontem, na sequência de um despiste de mota, na rua Abade Inácio Pimentel, na Trofa. As autoridades estão a investigar as circunstâncias do acidente.O alerta para o despiste foi dado à 01h40. Quando as equipas de socorro chegaram, o motociclista encontrava-se em estado muito grave. Foi transportado para o Hospital de Vila Nova de Famalicão, onde acabou por morrer.Sérgio Maia era proprietário do café D. Infante, na Trofa, e bastante conhecido no concelho. Muitos deixaram mensagens de consternação nas redes sociais.