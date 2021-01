O proprietário de um estabelecimento, em Espinho, foi notificado no final da manhã deste sábado, pela PSP, por estar a servir café, contrariando as normas do Estado de Emergência.A Polícia de Segurança Pública de Espinho notificou, ainda, um morador do concelho de Ovar, por circular em Espinho sem a devida justificação.A PSP de Espinho tem em marcha, durante este sábado, várias ações de fiscalização em todo o concelho.