A PSP procedeu no passado dia 15 de junho ao encerramento temporário de uma mercearia em Sintra, depois de uma denúncia dos bombeiros locais que indicavam que o dono do estabelecimento estava infetado com Covid-19.



Um funcionário mantinha a mercearia em funcionamento enquanto o proprietário, infetado com Covid-19, estava na cave a cumprir o isolamento profilático.





Os bombeiros locais acabaram por denunciar o caso depois de terem transportado o homem ao hospital, sabendo que este estava infetado com Covid.