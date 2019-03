Dono de pedreira morre a trabalhar com máquina

Queda em buraco foi fatal para homem de 36 anos, em Ota, Alenquer

Por Ana Botto e Miguel Curado | 02:10

O dono de uma pedreira situada em Ota, no concelho de Alenquer, morreu este sábado quando a máquina que manobrava capotou e projetou o trabalhador para o interior de um fosso com cerca de 20 metros de profundidade. O acidente que vitimou o homem de 36 anos ocorreu perto das 18h00.



A retroescavadora, que estava a retirar pedra, deslizou rapidamente, o que não deu tempo ao ocupante de se colocar a salvo. De imediato foram chamado os meios de socorro: bombeiros e GNR de Alenquer, e ainda a VMER do hospital de Vila Franca de Xira. Após terem sido feitas buscas, a vítima foi encontrada já sem vida. O corpo foi levado para a morgue do Hospital de Vila Franca de Xira.