Dono de stand partilha imagens de tentativa de roubo e ironiza: "ainda não temos serviço noturno"

"Brincamos com isto, porque infelizmente também há quem brinque com o nosso trabalho", lamentou João Cunha. O objetivo dos ladrões eram as jantes de dois carros cujo valor ronda os 5 mil €.





"Ainda não temos serviço noturno, mas estamos a tratar disso para servir todos os clientes, até os que vêm de noite." Foi com humor que João Cunha encarou a tentativa de assalto de que foi alvo, na madrugada de sexta-feira, no stand de que é sócio, em Ribeirão, Famalicão.A invasão ficou registada nas câmaras de videovigilância e os donos do stand MissAuto partilharam as imagens nas redes sociais.