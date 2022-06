O dono de uma vaca que pulou a cerca e invadiu a EN255, em Alandroal, e chocou com um camião de frutas, vai ter de pagar os danos materiais causados, de 10 097 euros, decidiu o Tribunal da Relação de Évora. O acidente ocorreu em maio de 2017, pelas 04h50 e o “animal de espécie bovina (vaca), com um brinco de cor amarela e um brinco de cor laranja, por razões não apuradas, acedeu à estrada onde circulava” o camião, que “colidiu de frente com o animal”, diz o acórdão, adiantando que “o valor dos danos produzidos no veículo por força do embate” foram de 10 097 euros.A seguradora do camião suportou a reparação e avançou com uma ação no Tribunal de Redondo contra o dono da vaca, a exigir o valor pago, “com fundamento em acidente de viação causado por animal pertença do réu”.