Dorme em frente à loja para evitar mais assaltos

Três furtos de presunto de porco preto numa semana levam proprietário ao desespero no Porto.

Por Ana Silva Monteiro | 08:35

"Não me sinto seguro, nem eu nem ninguém que vive e tem estabelecimentos nesta rua. Na semana passada, fui assaltado três vezes. Roubaram presuntos de porco preto que estavam expostos na loja. O prejuízo ronda os dois mil euros. Trabalhamos, pagamos os nossos impostos e no final é isto que nos acontece."



As palavras são de José Matos, proprietário de uma loja de produtos regionais, na rua de Monsanto, em Paranhos, no Porto, que agora dorme numa carrinha, em frente ao estabelecimento, para tentar evitar novo prejuízo.



"Não consigo perceber como é que eles fazem o assalto. Durante a noite, a loja fica protegida por uma grade, e com uma janelinha na parte superior da montra meia aberta para ventilar o espaço. É por aí que, com um ferro ou outra coisa, eles conseguem puxar os presuntos. Parece algo impossível, mas é isso que acontece", disse o proprietário, que já apresentou duas vezes queixa na PSP.



Os crimes do género, nos últimos meses, têm acontecido com mais regularidade. "A minha loja foi assaltada, a que está ao lado da minha também, o café e até as garagens do prédio e os carros que lá estão estacionados... Tenho dormido na minha carrinha, em frente à loja, para ver se apanho os assaltantes. Alguma coisa tenho de fazer, para tentar salvar aquilo que é meu e tanto trabalho me dá", desabafou José Matos.



A loja de produtos regionais tem grade, alarme e uma câmara de videovigilância que não estava virada para o local onde estavam os presuntos. "Estou a estudar outras maneiras para reforçar a segurança. Mas é muito importante que as autoridades realizem mais patrulhamento na zona", concluiu.



Outros moradores confirmam ao CM a preocupação com a crescente onda de furtos.