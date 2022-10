Uma moradora do prédio em Almada que, na noite deste sábado, foi evacuado devido a uma explosão seguida de incêndio, contou à CMTV como tudo aconteceu. "Não ganhei para o susto", garante a mulher que revela que viu "muito fumo a sair da porta do vizinho", após se ter ouvido "uma grande explosão".



Em declarações à CMTV, a mulher disse que bateu na porta do vizinho e que gritou para saber se estava alguém em casa.









Ver comentários