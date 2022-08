"É mais fácil falar do que não ardeu do que daquilo que ardeu. Perdeu-se uma vida de trabalho”, lamenta António Manuel, de 64 anos, natural de Gonçalo, na Guarda, uma das localidades mais fustigadas pelo grande incêndio da serra da Estrela - que destruiu 30% do parque natural entre 6 e 18 de agosto. Na quinta do Acipreste, terra que lhe foi dada para explorar, António tinha “600 fardos de palha e só um é que se salvou”.









