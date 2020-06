O advogado do obstetra do bebé de Setúbal que nasceu com malformações no rosto afirmou hoje que a que o médico Artur Carvalho "vai recorrer da proposta de expulsão " do Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos.

"O médico Artur Carvalho não foi expulso da Ordem dos Médicos. Há uma proposta de expulsão de um relator do Conselho Disciplinar que ainda pode ser revista em função da contestação que vamos apresentar no prazo legal de 20 dias", disse à agência Lusa o advogado Miguel Matias.

"O doutor Artur Carvalho só não está a trabalhar porque entende que não o deve fazer", sublinhou o advogado, lembrando que a suspensão cautelar, de seis meses, do médico Artur Carvalho, terminou no passado dia 26 de abril e que, desde então, não lhe foi aplicada pela Ordem dos Médicos qualquer outra sanção impeditiva do exercício da profissão.



A Ordem dos Médicos pediu a expulsão do médico obstetra Artur Carvalho, que não detetou as malformações em Rodrigo, o ‘bebé sem rosto’, confirmou esta quinta-feira ao CM aquele organismo.



O caso de Rodrigo, que nasceu sem nariz, olhos e parte do crânio, não era o único em análise no Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos envolvendo o clínico.