Doze pessoas já foram detidas pela GNR, no Algarve, por violação do confinamento obrigatório no âmbito da pandemia de Covid-19.Segundo oapurou, as detenções ocorreram devido ao incumprimento de indicações decretadas pelas autoridades de saúde, após contactos com pessoas infetadas.A última detenção ocorreu segunda-feira, em Albufeira. Uma mulher, de 43 anos, foi intercetada na rua apesar de ter a indicação para ficar em casa.