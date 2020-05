Doze feridos num incêndio em prédio de Aveiro

Doze pessoas foram hospitalizadas, esta segunda-feira, por inalação de fumos num incêndio que teve início no segundo andar de um prédio na rua engenheiro Von Haffe, em Aveiro.As vítimas tiveram que ser retiradas do edifício pelos bombeiros. Dois dos feridos estavam acamados e outro é criança.O alerta chegou às autoridades pelas 12h40. As chamas começaram na cozinha de um dos apartamentos, mas o fumo espalhou-se pelo edifício. Os Bombeiros Novos e Velhos de Aveiro combateram o fogo. O INEM esteve no local e transportou as vítimas ao hospital. A PSP investiga.