Doze pessoas salvas em gruta após avaria em Lagoa

Doze pessoas foram resgatadas do interior de uma gruta na zona de Carvoeiro, no concelho de Lagoa, depois de uma avaria no motor da embarcação em que seguiam.

O pedido de socorro, ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, foi feito através do 112 e chegou à Capitania do Porto de Portimão por volta das 15h00. Dez turistas e dois tripulantes de uma embarcação marítimo-turística que estavam a realizar um passeio junto à costa ficaram presos dentro da chamada gruta do crocodilo, no concelho de Lagoa.





"A embarcação sofreu uma avaria no motor e ficou encalhada na areia dentro da gruta", explicou aoo comandante da Capitania do Porto de Portimão, Rodrigo Gonzalez dos Paços.

Os passageiros começaram a ser evacuados do local com a ajuda dos tripulantes de uma embarcação da empresa Taruga Benagil Tours que estava no local e pelos tripulantes da embarcação salva-vidas de Ferragudo do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), que foi ativada para o local pelo comandante da Capitania do Porto de Portimão, assim como uma lancha rápida da Polícia Marítima.

A mota de salvamento aquático, que continua posicionada na praia de Benagil fruto de um protocolo entre a Câmara de Lagoa, o ISN e a Capitania do Porto de Portimão, também foi ativada e deu apoio ao resgate das vítimas, que durou cerca de 30 minutos.

Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos e o incidente teve um final feliz.