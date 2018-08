Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doze toneladas de bacalhau num festival junto à ria de Aveiro

Há pratos de bacalhau para todos os gostos, cozinhados no recinto que espera 150 mil visitantes.

Por Ágata Rodrigues | 08:59

Bacalhau com natas ou frito, pataniscas e bolinhos. Há bacalhau de todas as maneiras e feitios", garante Eva Gonçalves, cozinheira de um dos restaurantes que marcam presença no maior festival gastronómico de bacalhau do País, que iniciou na quarta-feira, no jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, Ílhavo. Até domingo, vão ser servidas cerca de 12 toneladas de bacalhau e são esperados 150 mil visitantes.



"Este é um festival para a família. Claro que o bacalhau é a delícia, mas temos muita coisa para oferecer, como 150 atividades para todos, desde desporto, com vários jogos, até à possibilidade de aproveitar uma boa praia na zona fluvial", referiu Fernando Caçoilo, presidente da Câmara de Ílhavo . Destaca ainda "os concertos e visitas ao Navio-Museu Santo André, um antigo arrastão bacalhoeiro que serve de pano de fundo a este festival - junto à ria de Aveiro -, e que comemora 70 anos desde a construção.



No porão da embarcação há vários concertos intimistas. O chamado Palco Mar recebe esta sexta-feira os Quinta do Bill. O cantor Bonga (sábado) e uma banda de tributo a Carlos Paião (domingo) são outros dos momentos musicais no palco principal.



Outro dos destaques do Festival do Bacalhau é a Corrida Mais Louca da Ria, agendada para este sábado, com dezenas de embarcações originais feitas por várias associações e instituições de Ílhavo, utilizando os mais variados materiais. O objetivo desta iniciativa é incentivar a prática desportiva na ria e mostrar a sua vertente mais lúdica.



As entradas no Festival do Bacalhau são gratuitas. O evento, que decorre na ‘capital do fiel amigo’, vai na 11ª edição.