Draga que afundou em Olhão aguarda plano para ser removida

Equipamento vindo da Ásia necessário para remover a embarcação já terá chegado.

Por Ana Palma | 10:22

A draga que, no passado dia 16 de janeiro, se afundou na barra do Lavajo, em Olhão, continua no local à espera de ser removida, depois da forte ondulação que se fez sentir no final do inverno e início da primavera lhe ter rasgado o casco em três sítios, destruindo-a.



Segundo o CM apurou, a empresa Sofareias, que já deu a embarcação como perdida, desistindo de a recuperar por inteiro, já terá recebido os balões que mandou vir de um país asiático para tentar içar a embarcação. Nesse sentido, deverá em breve apresentar um novo plano de remoção da embarcação à Autoridade Marítima. "Estamos preocupados com a situação e esperamos que a draga seja removida ainda antes do inverno", admitiu ao CM o comandante André Cardoso de Morais, da Capitania do Porto de Olhão.



Tal como o CM noticiou, ainda foram feitas várias tentativas para remover a embarcação por inteiro, mas o tamanho (80 metros de comprimento) e o peso (450 toneladas) da mesma, bem como a falta de profundidade no local, revelaram-se fatores determinantes para que as operações não tivessem tido qualquer sucesso.



Apesar da embarcação se encontrar a alguns metros de profundidade, a Capitania do Porto de Olhão mantém ainda uma boia no local a sinalizar os destroços, de forma a evitar qualquer tipo de acidente com outras embarcações.



Está também ativo um aviso à navegação, para que outras embarcações não se aproximem da draga, mesmo estando submersa.



PORMENORES

Combustível

Quando se afundou, a draga tinha a bordo cerca de 12 mil litros de gasóleo, os quais já se terão libertado. A ondulação marítima terá depois levado à sua evaporação. Não houve registos de poluição.



Perigo

A draga afundada encontra-se a cerca de três metros de profundidade na maré vaza e a sete na preia-mar, constituindo um perigo. Está ativo um alerta à navegação nesse sentido.



Segurança

Para que a draga possa ser retirada em segurança do local onde se encontra, é necessário que as condições atmosféricas sejam favoráveis. Daí a importância e a urgência da operação.