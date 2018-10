Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragagens atrasadas no rio Guadiana

Governo diz que obra espera por parecer de Espanha.

Por José Carlos Eusébio | 08:32

A concretização do projeto de navegabilidade do rio Guadiana, entre Alcoutim e o Pomarão, em Mértola, aguarda luz verde das autoridades espanholas para poder avançar. Está em causa um investimento total de 2,2 milhões de euros, sendo a maior parte da verba suportada por fundos comunitários. O objetivo é promover o desenvolvimento das atividades de lazer e turismo no rio Guadiana.



Segundo revela o Ministério do Mar, numa resposta por escrito a questões colocadas pelo deputado Paulo Sá (PCP), a que o CM teve acesso, o projeto desenvolvido pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos "encontra-se concluído e a aguardar parecer por parte das entidades ambientais espanholas, dado tratar-se de uma via navegável internacional". Apesar disso, realça o Governo, "pretende-se que a sua execução física se inicie ainda durante o ano de 2018".



Para além do restabelecimento das condições de navegabilidade e do assinalamento marítimo do respetivo canal, o projeto contempla a recuperação de infraestruturas portuárias .



A Docapesca ficará responsável pela "implementação de trabalhos de melhoramento dos portinhos do Guadiana, nomeadamente do cais de Alcoutim", enquanto que a parte espanhola desenvolverá a sua intervenção "nas áreas de cais" da margem daquele país, bem como "na melhoria de acessos viários e outros", explica o Ministério do Mar.



PORMENORES

2,2 milhões de euros

Este conjunto de intervenções no rio Guadiana representa um investimento total de 2,2 milhões de euros (872 mil euros por parte de Portugal e de 1,3 milhões de Espanha). O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) irá comparticipar a maior parte dessa verba (1,6 milhões de euros).



400 navios por ano

No século XIX chegaram a navegar no rio Guadiana cerca de 400 navios por ano que transportavam minério, revela o deputado Paulo Sá. As condições de navegabilidade do rio degradaram-se, a partir de meados do século passado, com o fecho das minas de São Domingos.