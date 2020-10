Dragagens no rio Arade estão em risco

A Agência Portuguesa de Ambiente (APA) deverá chumbar o projeto de dragagens no rio Arade que visam permitir a entrada de navios de cruzeiros de maior dimensão no Porto de Portimão.Luís Encarnação, presidente da Câmara de Lagoa, confirmou aoque a autarquia "já recebeu a comunicação de que o parecer seria desfavorável". O autarca explica, no entanto, que ainda decorre o prazo para que a entidade promotora do projeto - a Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APSA) - se possa "pronunciar"."Encaramos com satisfação esta posição, porque nós também emitimos um parecer desfavorável", acrescenta aoLuís Encarnação. No caso do parecer da Comissão de Avaliação de Impacte Ambiental, este "aponta várias fragilidades".Em causa estão, entre outras questões, os impactos no meio marinho, no património subaquático e nas povoações ribeirinhas. Outro motivo de preocupação tem a ver com o destino dos sedimentos dragados do rio - estava previsto que parte dos mesmos fosse usada para encher praias. Em último caso, a APSA poderá ter de apresentar um novo estudo.Com um custo estimado em 17,5 milhões de euros, as dragagens visam dotar o canal de navegação de 215 metros de largura (tem 150) e criar uma cota de menos 10 metros (agora é de - 8 metros). O projeto prevê o alargamento da bacia de rotação em frente ao cais, e a criação de uma nova bacia à entrada do rio, permitindo a entrada de navios até 334 metros.