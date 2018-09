Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Droga e armas na 'mira' da GNR nas festas da Moita marcadas pela morte da irmã de Djaló

Foram detidas 16 pessoas por tráfico de droga e apreendidas 25 armas brancas.

17:23

As festas da Moita (Setúbal), que terminaram no domingo, ficaram marcadas pelo atropelamento mortal de Açucena Patrícia, de 17 anos, irmã do futebolista Yannick Djaló, embora o balanço da operação de segurança esta segunda-feira feito pela GNR destaque também as apreensões de droga e de armas brancas.



Em comunicado, a força de segurança indica que ao longo dos 10 dias de festas, em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, foram detidas 16 pessoas por tráfico de droga e apreendidas 25 armas brancas.



Fonte da guarda disse hoje à agência Lusa que uma das preocupações das autoridades no policiamento dos festejos passou pela redução da entrada de armas e de droga no recinto.



A madrugada de sábado acabou, contudo, por marcar a edição deste ano das festas na vila, com o atropelamento mortal de uma jovem e 17 anos, meia-irmã do futebolista português Yannick Djaló, conforme disse à Lusa fonte da GNR.



O atropelamento provocou também cinco feridos ligeiros e o suspeito, de 21 anos e alegadamente alcoolizado, viu o Tribunal do Barreiro decretar-lhe a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, ficando indiciado de 12 crimes, um deles de homicídio qualificado, 10 de tentativa de homicídio qualificado e um outro de condução perigosa.



O atropelamento ocorreu cerca da 01:50 de sábado, quando o homem, que conduzia um automóvel "avançou a alta velocidade por um arruamento", cortado ao trânsito devido às festas.



O condutor, segundo a GNR, embateu "violentamente nas guardas de madeira de proteção", utilizadas para as tradicionais largadas de touros, "as quais não impediram que o veículo colidisse com as vítimas".



No balanço hoje divulgado, a força de segurança indica ter feito um total de 22 detenções, em que se incluem as 16 por tráfico de droga e a do homem por homicídio qualificado, além de duas por posse de arma proibida.



Quanto às apreensões, a guarda destaca, além das 25 armas brancas, 716 doses de haxixe, 18 de MDMA, 11 de cocaína e sete de liamba, assim como um veículo automóvel.



A maioria das armas brancas apreendidas foram detetadas nas imediações das festas "a grupos de indivíduos suspeitos, evitando, assim, a sua entrada para o recinto das festas", refere a força de segurança.



Na operação de policiamento ao recinto e zonas adjacentes, foram ainda elaborados 136 autos de contraordenação, dos quais 70 por consumo de droga e 66 por infrações rodoviárias.



O policiamento envolveu guardas do Destacamento Territorial do Montijo, Núcleo de Investigação Criminal, Núcleo de Proteção Ambiental e da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário, além de militares do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Setúbal, do Grupo de Intervenção de Ordem Pública e do Grupo de Intervenção Cinotécnico, da Unidade de Intervenção, bem como meios a cavalo e ciclo, da Unidade de Segurança e Honras de Estado.