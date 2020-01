Droga usada no Daesh passava por Portugal

Uma rede internacional de tráfico de droga usou Portugal como ponto de passagem para a distribuição de khat, a droga que ficou conhecida por ser usada por elementos do Daesh. Um cidadão russo conseguiu, através da internet, arranjar em Portugal dois colaboradores, que iriam receber a droga oriunda de África. O objetivo final passaria por distribuir o produto por toda a Europa.A PJ do Porto apreendeu, no entanto, os 255 quilos de khat no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia. Os três suspeitos estão agora a ser julgados.O julgamento decorre no Tribunal de Matosinhos. O cidadão russo, de 63 anos, e dois portugueses - um homem de 55 anos e uma mulher de 47, ambos residentes em Lisboa - respondem por um crime de tráfico de estupefacientes.A droga foi enviada por via aérea e chegou ao aeroporto do Porto no dia 10 de março do ano passado. Vinha com a indicação de que se tratava de chá verde não fermentado, em quatro paletes com um peso total de 255 quilos. A droga foi imediatamente apreendida. Sem que soubesse de tal facto, o cidadão russo chegou a ir várias vezes à Alfândega do Porto, onde o produto iria ser despachado. Chegou a alegar que tinha muita urgência em levantar a mercadoria.Foi numa dessas deslocações que acabou por ser detido pelos inspetores. Os cúmplices foram também apanhados. O cidadão russo está na cadeia. Já os portugueses estão em liberdade. Os financiadores da operação seriam dois árabes.