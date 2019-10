Drogaria fabricava ‘gasolina’

Uma drogaria e uma empresa de produtos químicos eram usadas para fabricar substitutos de gasolina, que depois eram vendidos a metade do preço. Tratava-se de um esquema já antigo e que estava a ser investigado há seis meses. Na quarta-feira, a GNR, através do Destacamento de Ação Fiscal do Porto, travou a ação criminosa. Identificaram quatro homens, entre os 30 e os 55 anos, e as duas empresas.

"A comercialização era feita fora dos postos de combustível. Os consumidores dirigiam-se aos locais, onde estava a ser feito o armazenamento, e era aí que abasteciam os seus carros", disse o Capitão Ricardo Amaro, Comandante do Destacamento de Ação Fiscal do Porto, dando conta de que não existia qualquer controlo quanto à segurança dos produtos.

"Efetivamente não se pode dizer que estes produtos ofereçam segurança para os carros e para os seus utilizadores", adiantou.

Foram realizadas 25 buscas domiciliárias e nove em armazéns e veículos, no Porto e em Braga. Durante a operação foram apreendidos 13 mil litros de produtos químicos, que dariam - com a fuga aos impostos - um lucro de cerca de 13 mil euros. Grande parte do material foi apreendido em armazéns e em garagens, que se situavam em zonas habitacionais.

A drogaria e a outra empresa usavam o facto de estarem inseridas neste ramo para adquirirem estes produtos químicos. Não revelam, no entanto, as suas verdadeiras intenções.



PORMENORES

Operação Escape limpo

A operação Escape Limpo contou ainda com um equipa especializada em matérias perigosas da Unidade de Emergência da GNR e com o apoio da Entidade Nacional do Setor Energético.



Suspeitos indiciados

Todos os suspeitos estão indiciados por um crime de introdução fraudulenta no consumo de artigos sujeitos a impostos sobre produtos petrolíferos e energéticos.



Apreenderam cigarros

Durante uma das buscas domiciliárias, os militares apreenderam 24 380 cigarros. O material destinava-se à venda.