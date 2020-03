Drone com esteroides apreendido na Cadeia de Vale de Judeus na Azambuja

Um drone (aeronave comandada à distância), que transportava uma quantidade grande de esteroides anabolizantes injectáveis, foi apreendido ao início da tarde deste domingo na cadeia de vale de judeus, no concelho da Azambuja.

A aeronave foi detetada junto ao pavilhão D da prisão, pelos cinco guardas que faziam vigilância cerca das 13h30. Tinha pendurado um fio com cerca de 30 metros de comprimento, ao que se pensa para conseguir escapar ao sistema de videovigilancia da prisão. Na ponta do fio estava preso um maço de tabaco, que continha um frasco com 'jarda' (calão prisional para esteroides anabolizantes).

Fonte prisional disse aoque o manobrador do drone poderá ter perdido o controlo do mesmo, ao aperceber-se que os guardas estavam a acompanhar o voo da aeronave. A mesma viria a despenhar-se no telhado do pavilhão D. O drone e os esteroides foram apreendidos, e o caso deve seguir para a alçada da Polícia Judiciária.