Um drone da Força aérea, a operar a partir da Base aérea II, em Beja, caiu esta quinta-feira num terreno agrícola em Odivelas, no concelho de Ferreira do Alentejo.Ao que tudo indica, trata-se do mesmo aparelho que caiu a 3 de setembro, perto do Torrão, no mesmo concelho. Na altura, as operações de aeronaves não tripuladas chegara, a ser suspensas.O aparelho já foi retirado do local. A Força Aérea remeteu mais esclarecimentos para um comunicado a emitir ainda esta quinta-feira.Em atualização