Drone da Força Aérea obrigado a fazer aterragem em Alcácer do Sal

Um dos três drones que a Força Aérea está a operar para vigiar as florestas e detetar incêndios fez uma aterragem forçada na manhã deste sábado, no Torrão, Alcácer do Sal, confirmou ao CM fonte oficial daquele ramo militar. Não há feridos ou danos, além de eventuais prejuízos no aparelho, ainda por avaliar.

O aparelho não tripulado, que era operado a partir da base de Beja, de onde partiu pelas 11h10, sofreu uma avaria pelas 11h40. O operador, um militar da Força Aérea, conseguiu proceder a uma aterragem forçada, direcionando o aparelho para um descampado.

Dada a ausência de fumo ou incêndio resultantes do despenhamento, foi difícil localizar o drone, o que só foi conseguido pelas 13h30. Nas buscas participaram a Força Aérea, a GNR e os bombeiros.

As causas e circunstâncias do incidente estão a ser investigadas.

A Força Aérea adquiriu este ano 12 drones, à empresa Uavision, para vigilância de florestas e deteção de incêndios, por 4,5 milhões de euros. O sistema, que já devia estar totalmente operacional, encontra-se com atraso na implementação, de acordo com a Força Aérea devido a "constrangimentos de ordem técnica por parte da empresa contratada".

A não entrega dos drones com "capacidade de descolagem e aterragem à vertical [VTOL]" impediu a operação prevista a partir das bases de Fóia (Algarve) de Macedo de Cavaleiros, que foram substituidas, respetivamente, pela base aérea de Beja e o aeródromo de Mirandela. Uma "solução temporária".