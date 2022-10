Os drones “estão a mudar, substancialmente, o modo de conduzir as operações militares, e continuarão a mudá-lo, cada vez mais, no futuro”, afirma aoo almirante António Silva Ribeiro, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. E, também por isso, este sábado foi realizado um voo inédito entre Beja e o Porto Santo (Madeira) - quase 1000 quilómetros em 8h25.O objetivo foi testar os requisitos para vigiar o mar a longa distância usando drones. Foi provado que é possível e atingidos “todos os objetivos secundários”, como avaliar a autonomia; testar a capacidade de comunicações via satélite; o comando e controlo a longas distâncias; treinar equipas em operação de longa distância sobre o mar, em ambiente noturno; e avaliar requisitos de futuras aquisições.