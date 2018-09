Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Drone desvia aviões para Faro e fecha aeroporto de Lisboa

Controladores aéreos deram o alerta após verem o aparelho não tripulado sobrevoar a pista de noite.

01:30

Foi às 22h47 de quarta-feira que os controladores aéreos da torre do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, deram o alerta para a presença de um drone a sobrevoar uma das pistas. De imediato e durante onze minutos, apurou o CM, todas as operações do aeroporto da Portela estiveram encerradas.



Dois aviões tiveram de ser desviados para o Aeroporto de Faro e cerca de dez tiveram de ficar em espera até terem luz verde para aterrar – o que já aconteceu depois das 23h00.



Agentes da PSP da Divisão Aeroportuária foram mobilizados na tentativa de localizar o aparelho suspeito. Patrulharam a zona da 2ª Circular e também do lado da Alta de Lisboa, não conseguindo, contudo, detetar os responsáveis pelo drone.



O incidente foi confirmado ao CM por fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal e é agora investigado pela PSP e pela Agência Nacional de Aviação Civil. Dois dos aviões foram desviados para o Algarve, devido a uma questão de gestão de combustível.



Um era operado pela companhia aérea Transavia e tinha partido de Orly, Paris, enquanto que o outro era da Vueling e tinha saído duas horas antes de Ibiza, Espanha.



300 passageiros dormem no Algarve

Os dois voos desviados transportavam cerca de 300 passageiros, que ficaram alojados em unidades hoteleiras do Algarve. Sob anonimato, um dos passageiros queixou-se da falta de apoio da Vueling.



"Chegámos ao hotel pelas três da manhã e não tivemos direito a uma refeição, uma sandes, qualquer coisa", desabafou. "Ninguém da companhia veio perguntar se era preciso alguma coisa". Os passageiros rumaram a Lisboa de autocarro, já ontem.